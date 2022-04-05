Украденный оккупантами в Ирпене телефон 'засветился' в Санкт-Петербурге: в доме, откуда его забрали, убиты 5 человек

В Санкт-Петербурге "засветился" телефон, украденный оккупантами в Ирпене. На электронную почту владелици гаджета пришло около 10 сообщений, что кто-то из России пытается восстановить доступ к ее аккаунту.

Об этом рассказала сама потерпевшая, предоставив для подтверждения скриншоты уведомления, которое она получила. По ее словам, телефон она оставила в своей квартире во время экстренной эвакуации из города.

Женщина утверждает, что скорее всего солдаты Кремля вынесли из ее квартиры еще и мелкую бытовую технику. При этом россияне убили только в доме пострадавшей 5 мирных жителей Ирпеня.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам Зеленского, Россия совершает геноцид против украинского народа. Так, в Киевской области от действий военных РФ пострадали Буча, Ирпень, Бородянка и другие города. Случаи жестоких убийств невинных людей есть и в других регионах Украины.

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