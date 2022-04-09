За прошедшие сутки в российском сегменте возникло множество фейков призванных оправдать удар оккупантов ракетой "Точка-У" по Краматорску.

Практически все эти фейки не выдерживают критики, начиная от того, что у ВС РФ якобы нет на вооружении "Точек-У", что ложь, поскольку сами же российские СМИ в 2022 году регулярно публиковали репортажи с учений, в которых принимал участие Точки-У, а в войне против Украины они задействованы наравне с ОТРК "Искандер-М" и, заканчивая тем, что направление полёта ракеты было со стороны контролируемой ВСУ.

Видео дня

И именно на этом моменте я бы хотел остановиться подробно, поскольку за прошедшие сутки появилось огромное количество фотографий подтверждающих, что ракета была запущена именно с оккупированных территорий.

Но, для начала я бы хотел, чтобы вы посмотрели на то, как Россия преподносит этот удар в своём информационном пространстве, а именно, какую траекторию полёта ракеты они рисуют.

Теперь же посмотрим на то, как непосредственно разгонная часть ракеты лежит.

Благодаря тому, что она упала именно на грунт, её положение практически полностью соответствует траектории полёта.

Как видите, она лежит не параллельно улице, как лежала бы, если бы траектория соответствовала российской версии. Она рухнула на уступ, возле автостоянки, напротив вокзала, под углом 45 °.

Вчера группа Conflict Intelligence Team опубликовала карту с указанием углов направлений согласно версиям нанесения удара и именно углу в 45 ° соответствует направление с оккупированных территорий.

Россия сейчас масштабно форсирует именно тему траектории полёта ракеты, но, фактически, предоставляемые ею доводы не соответствуют действительности и положение разгонного блока как опровергают версию россиян, так и подтверждает то, что ракета была запущена именно с оккупированных территорий.