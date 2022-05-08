Удар для Путина перед 9 мая: под Харьковом украинская армия уничтожила еще одного старшего офицера РФ

Накануне Дня победы, который в России с каждым годом празднуют с еще большим размахом и уровнем пропаганды, президент России Владимир Путин получил еще один удар. В боях под Харьковом был уничтожен подполковник Фезул Бичикаев. Он стал 39-м в списке убитых офицеров старшего состава армии захватчиков.

Бичикаеву было 36 лет, он погиб при выполнении секретной разведывательной миссии, сообщает издание The Daily Mail. Российские СМИ изображают его героем, который якобы с оружием в руках приказал своим подчиненным продолжать бой после того, как получил ранение в артерию, приведшее к смерти.

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"Благодаря самопожертвованию и героизму офицера удалось сохранить жизни военнослужащих, уничтожить диверсионную группу противника и выполнить боевую задачу", – заявил российский военный эксперт Олег Марзоев в одном из СМИ Владикавказа, Северная Осетия.

За день до новости о смерти Бичикаева появилась информация о гибели на Донбассе подполковника Федора Соловьева, командира гаубичного самоходно-артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии. Еще ранее сообщалось о смерти подполковника Эдуарда Дмитриева, командира танка.

Как отмечается, в ходе военных действий на территории Украины уже погибли 9 российских генералов и 39 офицеров старшего состава. При этом Россия не объявляет эту печальную для "второй армии мира" статистику. Тем более, в преддверии 9 мая, когда верховному главнокомандующему не пристало в праздничном обращении к гражданам страны говорить о серьезных потерях офицерского и рядового состава армии.

О смерти Бичикаева стало известно во время репетиции парада ко Дню победы Вооруженных сил РФ в Москве. Россия продолжает делать культ из событий Второй мировой войны 80-летней давности, несмотря на огромные потери в живой силе и технике в нынешней войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 мая предусмотрен довольно насыщенный график мероприятий. Жители и власти столицы почтят память погибших ветеранов Второй мировой войны и поздравят живых победителей немецкого нацизма.

В оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей отменили парады ко Дню победы. По официальной версии, это сделали из-за угрозы обстрелов. Но есть информация о том, что в регионах просто не хватает техники и живой силы для организации шествия "Бессмертный полк".