Ученые подтвердили, что российские оккупанты в лесах возле ЧАЭС получили смертельную дозу радиации

Ученые с Австралийского института стратегической политики (ASPI) провели расчеты о том, какую дозу облучения получили оккупанты, засевшие в окопах в Рыжем лесу Чернобыльской зоны. По предварительным данным, их организм принял в себя около 18 500 кило беккерелей радиации, а это значит, что смерть уже поблизости.

Эти данные опубликовані на официальном сайте института. Эксперты проанализировали доступные фото и видеоматериалы из Чернобыльской зоны, где разместились оккупанты в первые дни вторжения в Украину.

Видео дня

Исследователи нанесли на карты местности, отравленной радиационным фоном, траншеи, вырытые российскими войсками. В течение нескольких дней оккупанты буквально круглосуточно пребывали в рентгенаппарате.

"Теперь российских захватчиков ждет медленная смерть. А может и быстрая, но мучительная", – комментируют данные ученых на Telegram-каналах.

Напомним, что подразделение армии РФ, вторгнувшись на территорию Киевщины, облюбовало Рыжий лес, где и начал рыть окопы для постоянного места дислокации. Заповедник, еще известный как Ржавый или Красный, состоит из 202 км. кв. деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля в СМИ просочилась информация о первой смерти смертельно облученного оккупанта РФ.