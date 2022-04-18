'Убивали живых и мертвых': в Чернигове оккупанты разрушили Аллею Героев с могилами украинских воинов. Фото

Российские оккупанты на Черниговщине безжалостно убивали безоружных гражданских жителей. Также рашисты "воевали" с мертвыми.

Оккупанты разрушили в Чернигове церковь на кладбище и Аллею Героев, где похоронены воины, отдавшие жизнь, защищая украинский Донбасс в 2014-2021 годах. Фото очередного акта вандализма рашистов показали в Оперативном командовании "Север".

"Убивали и мертвых, и живых... Во время боевых действий близ Чернигова российские войска разрушили на черниговском кладбище "Яцево" церковь и Аллею Героев, где похоронены украинские воины, погибшие на российско-украинской войне в течение 2014-2021 годов", - отметили в ОК "Север".

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На фотографиях изувеченных захоронений украинских героев видны разбитые надгробия, под которыми покоятся славные сыновья украинского народа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области оккупанты бросили тела погибших солдат. Количество трупов, оказавшихся ненужными России, шокировало украинских воинов, которые нашли их в освобожденных от врага селах и их окрестностях.