Убитый оккупантами в Буче Илья Навальный оказался родственником противника Путина

Илья Навальный, тело которого было найдено в братской могиле среди других жертв российских фашистов в Буче, оказался дальним родственником врага Путина, оппозиционера Алексея Навального. Погибшему было 60 лет.

О родстве убитого с оппозиционером рассказал изданию ВВС их общий родственник Павел Навальный. Илья жил в Буче, а Павел является старостой села Новое Залесье возле Бородянки.

"Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед", – рассказал он.

Сам Павел является троюродным братом Алексея Навального. Он также рассказал, что на Киевщине живут и другие, гораздо более близкие родственники российского оппозиционера – все они живы и не пострадали во время оккупации путинских фашистов.

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О том, как погиб Илья Навальный, рассказали соседи. Мужчину застрелили оккупанты, когда он выходил из дома. Возле его тела захватчики оставили раскрытый паспорт убитого. Как позже установили эксперты, у него есть пулевые ранения в грудь и голову.

Местные жители считают, что Илью Навального могли убить из-за его фамилии.

Как известно, Алексей Навальный является ведущим российским оппозиционером, который пережил отравление путинским "Новичком" и находится в тюрьме. У него украинские корни – его отец родом из села Залесье на Киевщине, и большая часть родных живет в Украине. Сам Навальный заявлял, что он наполовину украинец и наполовину россиянин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Буче российские оккупанты убили Илью Навального.