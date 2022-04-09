'Убитые дети без ног, без рук, это ужасно': Зеленский рассказал, испытывает ли ненависть к России

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что чувствует ненависть к России и кремлевским военным. Причина этому – зверства, совершаемые армией РФ против украинского народа.

Об этом он рассказал в интервью вице-президенту немецкого издания BILD Полу Ронцхаймеру. Разговор состоялся через несколько часов, после бомбежки оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске.

"Убитые дети без ног, без рук. Это оскорбление, это ужасно", – делится Зеленский. Он выражает свое сожаление из-за того, что трагедия произошла накануне встречи с главой Европейской Комиссии Европарламента Урсулой фон дер Ляйен. "Это наша военная жизнь. Сегодня было трагическое утро перед столь важной встречей", – отмечает президент.

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Владимир Зеленский добавляет, что постоянно думает о родителях погибших. Он не может представить, что те не будут иметь возможность пережить вместе выпускной или свадьбу своих детей. Президент признается, что злится в такие моменты. Но он констатирует: "Я больше не могу плакать".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу и рассказала об увиденном в городе.