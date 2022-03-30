'Убиты почти все, два человека выжило': российский оккупант пожаловался на потери на Харьковщине. Видео

Российский оккупант, которого захватили в плен украинские защитники, пожаловался на значительные потери в Харьковской области. По его словам, из его полка выжило только два человека.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Старший лейтенант Дмитрий Молчанов занимал должность начальника связи.

Он уверяет, что якобы ни в кого не стрелял. Но известно, что больше месяца его подразделение обстреливало Харьков.

"За действия нашей армии мне очень стыдно. Сам я лично не обстреливал. Артиллерии у нашего полка нет. Простите, пожалуйста. Я сам, когда видел этот ужас, не понимал, как в 21-м веке может происходить такая война", - сказал оккупант.

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По его словам, в Малую Рогань их подразделение зашло на 9 танках численностью 50-60 человек.

"Убиты почти все, 2 человека выжило", - добавил Молчанов.

Он также рассказал, что до 2014 года он часто ездил в гости в Украину, посколько возле Кривого Рога, в селе Новополье, живут его бабушка и дед.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский пленный пожаловался, что за отказ воевать против Украины солдатам давали срок. В частности тем, кто отказывался воевать, дали 13 лет тюрьмы.

Оккупант в разговоре со своей супругой признался, что в Украине люди живут лучше, чем в Российской Федерации. Он также рассказал, что россияне занимаются здесь мародерством.

Российский оккупант, взятый в плен нашими защитниками, рассказал о зверствах армии Путина в Украине. По его словам, по нему открыли огонь свои же.

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