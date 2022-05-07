Убиты минимум 10 генералов РФ, их уничтожают искусные украинские снайперы, – экс-директор ЦРУ

Украинские воины ликвидировали по меньшей мере десять российских генералов. Если учесть, что США в течение десятилетних боевых действий в Ираке и Афганистане потеряла одного генерала, то такая цифра потрясающая.

Об этом заявил четырехзвездный генерал в отставке Дэвид Петреус, командовавший американскими и международными силами в Афганистане и Ираке, а также возглавлявший Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В интервью "Укринформу" Петреус проанализировал ситуацию на фронтах в Украине и сказал, на чьей стороне сейчас преимущество в войне.

Экс-глава ЦРУ отметил, что путинская армия потеряла по меньшей мере 10 или 11 генералов. А число ликвидированных российских командиров батальонов и бригад в разы больше.

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"Отсутствие связи между командным составом и низшим звеном требует, чтобы генералы, командиры бригад, полков и батальонов лично появлялись на передовой, выходили из своих машин, и в это время мастерские украинские снайперы просто убирают их. Сейчас убиты по меньшей мере десять или одиннадцать российских генералов. Это мощный удар по системе управления российских сил. И вы можете вообразить, что численность ликвидированных командиров батальонов и бригад в разы превышает численность погибших генералов", – отметил Дэвид Петреус.

Генерал отметил, что российские войска, если и добились отдельных успехов, они заплатили за это огромную цену. Путинская армия понесла существенные потери в живой силе, в основных системах вооружения и транспортных средствах.

"Но очевидно, что они до сих пор способны наносить разрушительные удары ракетами и бомбами – буквально по всей территории Украины. Кроме того, они также применяют множество реактивных систем залпового огня и артиллерии по районам, расположенным ближе к линии фронта", – отметил бывший глава. ЦРУ.

В то же время украинская армия пытается как можно быстрее ввести в действие огромное количество вооружения, оборудования, боеприпасов, которые ей предоставляют союзники. ВСУ понемногу выводят эти огневые возможности на передовую.

"Таким образом, я думаю, что в течение следующих недель мы увидим, как украинцы наращивают темпы своих контратак на востоке и юго-востоке", – отметил Дэвид Петреус.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 6 мая Россия потеряла около 25 тыс. живой силы в войне против Украины. Также вражеская армия продолжает терять военную технику в больших объемах.