У Зеленского рассказали о переговорах по эвакуации из 'Азовстали' медиков и раненых

Украина ведет переговоры об эвакуации медиков и раненых с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По оценкам Офиса президента Украины, речь идет о нескольких сотнях человек, остающихся на заблокированном и нещадно обстреливаемом российскими оккупантами заводе.

Также государство добивается открытия гуманитарных коридоров для мариупольцев. Об этом во время брифинга 12 мая сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

"Сейчас ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых - около 500 человек, а также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы", - отметила она.

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Ломакина заявила, что эвакуации ожидают тысячи пожилых людей, женщин и детей, оказавшихся в заложниках у захвативших Мариуполь россиян.

"Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарный коридор и помогать людям уехать на мирные территории Украины", - подчеркнула координатор.

Напомним, после эвакуации гражданских из "Азовстали" рашисты с новой силой бомбят последний форпост украинских защитников в Мариуполе, практически непрерывно обстреливают его и пытаются захватить.

Сами воины уверяют: не сложат оружие и будут сражаться до последнего.

При этом высшее военно-политическое руководство Украины пока не видит возможностей для деблокады завода военным путем. Поэтому Украина сконцентрировала усилия по спасению своих воинов дипломатическим путем - с привлечением других государств и влиятельных посредников.

По оценкам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, на заблокированном заводе могут находиться около тысячи воинов. Их Украина предложила обменять на пленных российских оккупантов. Переговоры по этому поводу продолжаются.