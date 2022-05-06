У Зеленского рассказали, как планируют решить вопросы Крыма и ОДЛО

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопросы временно оккупированного Крыма, а также Донецкой и Луганской областей должны решаться на политическом уровне. Он отметил, что эти вопросы должны стать предметом разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Также Ермак подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в прекращении войны и изгнания оккупантов как минимум на границы до 23 февраля. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

По словам главы Офиса президента, временно оккупированные Крым, Донецкая и Луганская области являются сложными вопросами, которые должны обсуждаться на встрече президентом. При этом Ермак добавил, что Зеленский уже готов садиться за стол переговоров с Путиным.

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"Сегодня первоочередная задача – это прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубежи 23 февраля. Вопросы ОРДЛО и Крыма – это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов. Наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", – отметил Ермак.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена достичь возврата российских войск на границы, очерченные до 24 февраля 2022 года. После этого будет поставлен вопрос ребром об освобождении Крыма из российской оккупации.

Ранее бывший министр обороны Украины, генерал в отставке Виталий Радецкий заявил, что Украина сможет освободить временно оккупированные территории Донбасса и Крыма, когда получит в "достаточном количестве" оружие и боеприпасы. Без освобождения этих территорий решить вопрос с президентом-агрессором Владимиром Путиным нельзя.