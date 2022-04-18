У Зеленского прокомментировали вероятность обмена Медведчука: для нас важно вытащить всех мариупольцев

В Офисе президента не верят, что Россия согласится обменять коллаборанта Виктора Медведчука на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии для украинских медиа. Тем не менее, он считает, что в Украине нет места для Медведчука как для "политико-информационного явления".

Подоляк убежден, что предложение коллаборанта об организации его обмена на находящихся в окруженном Мариуполе украинцев ничто иное, чем попытка "самосохранения". "Сомневаюсь, что сами россияне, просто упивающиеся кровью мариупольцев и "азовцев", захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", – утверждает советник.

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Он уверяет, что для Украины вопрос спасения военных и гражданских, оставшихся заблокированными в городе, очень важен. Подоляк считает, что они должны спасти всех, кто там находится.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Медведчук сейчас дает показания. СБУ уже задержала всех, с кем он работал. Однако сам нардеп 18 апреля обратился к президентам Украины и России с предложением организовать его обмен на военных, защищающих Мариуполь от оккупантов.