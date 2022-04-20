У войск РФ нет успеха на Изюмском направлении, – Арестович

На сегодняшний день главным направлением сосредоточения усилий российских оккупантов в войне с Украиной остается Изюмское направление. Там противник пытается продвигаться, но тщетно – Вооруженные силы Украины крепко держат оборону.

Об этом на брифинге 20 апреля рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в некоторых направлениях Вооруженные силы Украины успешно совершают контрнаступление (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости)

Как рассказал Арестович, ситуация сейчас сложилось следующая:

На Киевском, Черниговском Сумском направлениях подразделения ВСУ прикрывают государственную границу. Признаков создания наступательных группировок противника там не отмечено.

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На Харьковщине идут бои и Генштаб ВСУ заявляет о нескольких освобожденных населенных пунктах. То есть там тихо, тактически, но наступаем.

Главным направлением сосредоточения усилий противника остается изюмское направление – от Изюма на Славянск – там они сосредоточили свои войска, там они пытаются продвигаться. Но тщетно. Им пока не удается, хотя анонсированное ими "страшное наступление" длится уже третьи сутки.

Так же противник пытался сегодня штурмовать Рубежное и Попасную в Луганской области, был отбит. По некоторым данным, нуждающимся в уточнении, более 130 военнослужащих РФ, раненных, поступило в местные больницы на контролируемых сейчас российскими войсками территориях.

Что касается Запорожской области, на Гуляйпольском направлении враг пытается продвигаться, но, несмотря на анонсы и сообщения о массивном наступлении, это не так. Противник осторожно продвигается вперед отдельными ротными тактическими группами – это 100 человек с техникой, попадает под удары нашей авиации, артиллерии и наземных сил, ведущих там активную маневренную оборону.

Держится Мариуполь . Бои идут в районе завода "Азовсталь" и некоторых других. Противнику нелегко там, он несет огромные потери. Сегодня анонсирован гуманитарный коридор из Мариуполя. Советник главы ОП призвал воспользоваться им по максимуму.

Что касается Херсонского направления – вероятно, как отметил Арестович, что под "мощным" руководством нового руководителя операции генерала Дворникова оккупант пытается наступать в Херсонской области с задачей выйти на ее границы. Николаевщину обстреливают для того, чтобы заставить наши войска бороться с артиллерией противника, искать их, а не наступать, но мы и там ведем отдельные осторожные, но тактические действия, чтобы разгромить противника на правом берегу.

Напомним: 18 апреля в Минобороны сообщили, что украинские военные в результате ожесточенных боев освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области. Регион остается местом скопления русских оккупантов.

Изюм является важной целью российских войск – оттуда будут пытаться развить наступление на восток. Поэтому сюда стягивают дополнительную технику и личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля Арестович сообщил, что оккупанты пытаются оцепить ВСУ в районе Изюма и Волновахи. Для этого враг наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, действует в районе Гуляйполя и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается.