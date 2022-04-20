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У войск РФ нет успеха на Изюмском направлении, – Арестович

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Арестович рассказал о ситуации на фронте сегодня

На сегодняшний день главным направлением сосредоточения усилий российских оккупантов в войне с Украиной остается Изюмское направление. Там противник пытается продвигаться, но тщетно – Вооруженные силы Украины крепко держат оборону.

Об этом на брифинге 20 апреля рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в некоторых направлениях Вооруженные силы Украины успешно совершают контрнаступление (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости)

Как рассказал Арестович, ситуация сейчас сложилось следующая:

  • На Киевском, Черниговском Сумском направлениях подразделения ВСУ прикрывают государственную границу. Признаков создания наступательных группировок противника там не отмечено.

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  • На Харьковщине идут бои и Генштаб ВСУ заявляет о нескольких освобожденных населенных пунктах. То есть там тихо, тактически, но наступаем.

  • Главным направлением сосредоточения усилий противника остается изюмское направление – от Изюма на Славянск – там они сосредоточили свои войска, там они пытаются продвигаться. Но тщетно. Им пока не удается, хотя анонсированное ими "страшное наступление" длится уже третьи сутки.

  • Так же противник пытался сегодня штурмовать Рубежное и Попасную в Луганской области, был отбит. По некоторым данным, нуждающимся в уточнении, более 130 военнослужащих РФ, раненных, поступило в местные больницы на контролируемых сейчас российскими войсками территориях.

  • Что касается Запорожской области, на Гуляйпольском направлении враг пытается продвигаться, но, несмотря на анонсы и сообщения о массивном наступлении, это не так. Противник осторожно продвигается вперед отдельными ротными тактическими группами – это 100 человек с техникой, попадает под удары нашей авиации, артиллерии и наземных сил, ведущих там активную маневренную оборону.

  • Держится Мариуполь. Бои идут в районе завода "Азовсталь" и некоторых других. Противнику нелегко там, он несет огромные потери. Сегодня анонсирован гуманитарный коридор из Мариуполя. Советник главы ОП призвал воспользоваться им по максимуму.

  • Что касается Херсонского направления – вероятно, как отметил Арестович, что под "мощным" руководством нового руководителя операции генерала Дворникова оккупант пытается наступать в Херсонской области с задачей выйти на ее границы. Николаевщину обстреливают для того, чтобы заставить наши войска бороться с артиллерией противника, искать их, а не наступать, но мы и там ведем отдельные осторожные, но тактические действия, чтобы разгромить противника на правом берегу.

Напомним: 18 апреля в Минобороны сообщили, что украинские военные в результате ожесточенных боев освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области. Регион остается местом скопления русских оккупантов.

Изюм является важной целью российских войск – оттуда будут пытаться развить наступление на восток. Поэтому сюда стягивают дополнительную технику и личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля Арестович сообщил, что оккупанты пытаются оцепить ВСУ в районе Изюма и Волновахи. Для этого враг наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, действует в районе Гуляйполя и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается.