У Украины есть достаточный ресурс: в командовании Сухопутными войсками рассказали о мобилизации

Мобилизация в Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, началась 24 февраля в день полномасштабного вторжения России. Все задачи мобилизации выполнены на 100% и даже больше.

Об этом сообщил начальник управления персонала Штаба командования сухопутных войск полковник Роман Горбач в интервью "Форпост.ua". По его словам, боевые части укомплектованы личным составом и успешно бьют российских фашистов по всем направлениям.

"Личный состав, который пошел воевать, имеет высокие моральные качества, боевой дух и успешно, как мы видим, выполняют боевые задания", – отметил Горбач.

Учитывая все эти обстоятельства, можно с уверенностью сказать, что у Украины достаточно большой ресурс людей с высоким боевым духом и высокой мотивацией, отметил полковник.

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"Напомню, что без опыта прохождения военной службы граждане по состоянию на сегодняшний день к боевым частям не призываются", – подчеркнул Горбач.

Как сообщал OBOZREVATEL Арестович, заявил, что в Украине нужно смягчить мобилизацию. По его мнению, мужчинам некоторых профессий можно разрешить уезжать за границу.