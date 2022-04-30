У российской армии возникли серьезные проблемы с наступлением на Донбассе, – эксперт

Британский эксперт по вопросам обороны и безопасности Эд Арнольд считает, что Россия не может начать запланированное наступление на востоке Украины в тех масштабах, в которых хотела бы. Особыми успехами в восточных украинских областях россияне похвастаться не могут.

Об этом Арнольд заявил в комментарии Sky News. Он также назвал главную проблему, которая мешает российской армии.

По мнению научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований, Россия не сможет возобновить масштабное наступление.

"Прошло уже около двух недель с тех пор, как Россия объявила об их сосредоточении на востоке, и на самом деле теперь есть больше доказательств того, что проблемы, с которыми сталкиваются русские, проблемы, с которыми они сталкиваются в своих подразделениях и структурах, носят системный характер. В некоторых районах они приближаются примерно на 1 км в день, что является далеко не лучшим темпом продвижения", - отметил Арнольд.

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Эксперт считает, что командование российской армии провалило планы Кремля по войне в Украине - и в Москве это понимают. Об этом свидетельствуют, в частности, недавние новости о том, что руководить российской операцией по захвату Донбасса будет лично начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По некоторым данным, он уже прибыл на Харьковщину, в оккупированный Изюм, чтобы командовать наступлением оккупантов.

По мнению эксперта, это свидетельствует о "полном отсутствии доверия" в российских вооруженных силах, "а также о том, насколько это важно для России в данный момент".

"Сейчас у них серьезные проблемы с их командованием и контролем… просто с точки зрения того, кто на самом деле что контролирует", - убежден Арнольд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия отстает от плана на Донбассе. По мнению Пентагона, российские войска продвигаются слишком медленно и неравномерно. И отставание от планов Кремля уже составляет минимум несколько дней.

Напомним, в Украине погибли уже 23,2 тысячи солдат Путина. Такие данные утром 30 апреля обнародовал украинский Генштаб.