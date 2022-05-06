В РФ в психбольнице находятся 800 раненых оккупантов, еще 200 привезли убитыми – Генштаб

Раненых на войне в Украине российских оккупантов лечат в психбольницах. В частности, одну такую психушку переоборудовали под военный госпиталь в Ростовской области России.

Об этом говорится в ежедневной сводке (на 18:00) Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что в течение 72-х суток войны, которую Россия развязала против Украины, враг продолжает нести существенные потери в личном составе и технике (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакский Ростовской области, которая частично передана в пользование Вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", – говорится в сообщении.

Как известно, согласно последним официальным данным, украинские защитники уничтожили около 25 000 российских военных. Почти втрое больше россиян были ранены в боях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобаевка, где их используют как "пушечное мясо".

Также российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.

В телефонных разговорах оккупанты жалуются, что сходят с ума, побывав на передовой. Они напуганы своими боевыми потерями в Украине – в некоторых подразделениях не осталось офицеров. Чтобы не воевать с украинскими военными, оккупанты ломают собственную технику. В этом их поощряют родственники из России.