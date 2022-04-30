У РФ есть проблемы с истощенными еще на севере Украины войсками – разведка Британии

Российские оккупанты испытывают проблемы с войсками, переброшенными с севера Украины на восток. Многие из этих подразделений деморализованы.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной в субботу, 30 апреля. "Россия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами", – говорится в сообщении разведчиков.

Они напомнили, что командование РФ было вынуждено объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины.

"Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабленного боевого духа", – отмечается в сводке.

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Кроме того, в разведке Британии отметили, что РФ "надеется исправить" свои неудачи во вторжении путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.

При этом недостатки в тактической координации России остаются.

"Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – рассказали британские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что РФ в войне потеряла уже около 23,2 тысячи своих военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили 1008 танков и 190 самолетов.