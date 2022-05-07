У Путина высокие ставки на вторую фазу войны, – директор ЦРУ

Вторая новая фаза войны в Украине, связанная с наступлением России на востоке страны, не менее опасна, чем первые этапы вторжения. Российский диктатор Владимир Путин делает на нее очень высокие ставки.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс, сообщает Financial Times. По его словам, президент РФ "настроен так, что не может позволить себе проиграть".

"Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса", — подчеркнул Бернс.

Напомним: ранее журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев высказал мнение, что вторая фаза войны России против Украины может закончиться тем, что ВСУ откроют второй фронт, а армия оккупантов будет вынуждена отступать.

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Эксперт согласен с мнением президента Владимира Зеленского о том, что даже если битва за Мариуполь будет проиграна во время второй волны наступления РФ, это еще не конечный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст считает, что наступление РФ на востоке Украины завершится таким же поражением, как и начатая ею 24 февраля 2022 года попытка захватить всю украинскую территорию. Численное преимущество России в технике и живой силе не поможет агрессору справиться с мотивированной и высокопрофессиональной украинской армией.