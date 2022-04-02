У Путина начали говорить об окончании войны в Украине и фейковых победах оккупантов

В России заговорили об окончании войны в Украине и похвастались фейковым разгромом украинской армии. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Украину враждебной для России страной и похвастался тем, что "демилитаризация идет полным ходом".

Также Песков снова рассказывал о "сети биолабораторий вокруг России". Все это спикер Путина наговорил в ходе выступления 2 марта в Москве.

Пропагандистское издание "РИА Новости" процитировало заявление Пескова по поводу российско-украинских переговоров.

"Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, главное, чтобы путем переговоров военные действия в Украине прекратились, и неважно, на какой площадке они будут проходить", - заявил пресс-секретарь Путина, по привычке не уточняя, кто же развязал в Украине те самые "военные действия", которые почему-то никак не "прекращаются".

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В то же время Песков назвал наше государство "сложной страной", которая враждебна для России и для Беларуси. О причинах "враждебности" – тоже ни слова.

В комплиментах спикер Кремля рассыпался перед Турцией.

"Отношения РФ и Турции не свободны от разногласий, но в них преобладает взаимовыгодное партнерство... Турция, даже как член НАТО, может позволить себе роскошь высказать Вашингтону свое собственное мнение", - разглагольствовал Песков.

В болезненном воображении пресс-секретаря Путина, а следственно - и в голове самого российского президента, путинская армия одерживает в Украине одну победу за другой.

"Демилитаризация Украины идет полным ходом, военная инфраструктура во многом разрушена во время спецоперации РФ", – убежден Песков.

На этом фоне неудивительными выглядят повторенные в сотый раз заявления о врагах, которые окружили Россию со всех сторон и готовят оружие массового поражения, которое будет действовать исключительно против россиян.

"Москва располагает данными, что вокруг РФ создана сеть биолабораторий, работающая над проектами по новым видам биооружия", – цитируют Пескова пропагандисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Лаврова запустили новый фейк: Украину обвинили в передаче ФРГ крови "славянского этноса".

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