У Путина есть две "сумасшедших идеи" по югу Украины: Буданов раскрыл суть

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о планах Кремля по оккупированным территориям юга Украины. По его данным, президент России Владимир Путин вынашивает две идеи по этому вопросу.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью НВ. Он назвал обе идеи безумными, а ум Путина – больным.

"В больном уме российского руководства есть две идеи, которые оно лелеет. Первая – это воссоздание Таврической губернии, которая существовала непродолжительное время в Российской империи. Это территория Крыма, Херсонщины, частично Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают", – рассказал Буданов.

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Вторая идея, по данным ГУР Минобороны, еще безумнее. Она предусматривает захват Одесской области и города Днепр.

"Вторая идея, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место – так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это – больной ум", – сказал главный разведчик Украины.

Однако, по его мнению, мешает реализации обеих идей кадровый голод, постигший россиян на оккупированных территориях. По сути, поэтому и не состоялся анонсированный референдум о создании так называемой "Херсонской Народной Республики".

"У россиян очень сильный кадровый голод. Те персоны, на которых они делали ставку перед войной, во многих случаях себя совершенно не оправдали. Определенное количество людей согласилось на сотрудничество. Но довольно невысокий процент из тех, кто это сделал, действительно способен руководить хотя бы каким-то районом города, поэтому главная проблема – это кадровый голод", – объяснил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся объявить всеобщую мобилизацию 9 мая. По его словам, сейчас фиксируются признаки подготовки к такому шагу.

Также он объяснил, почему начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Валерий Герасимов лично приезжал на передовую в Харьковскую область. Причина – неудовлетворительное положение дел на фронте.

Кроме этого, Кирилл Буданов рассказал о главных проблемах российской армии. Имея колоссальное количественное превосходство, Вооруженные силы РФ не имеют никакого преимущества в качестве.