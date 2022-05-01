У Путіна залишається відкритим вікно у два наступні тижні. Це вікно його шанс так сяк вийти з конфлікту шляхом переговорів, врятувати свою армію, відступивши з України, здобути такі -сякі послаблення по санкціям.

Це зумовлено кількома факторами

1.Через два тижні фактично буде місяць інтенсивних боїв на Донбасі. Його армія виснажена і деморалізована. Війна настільки інтенсивна, що російська армія починає серйозно відчувати брак боєприпасів. Ще далеко до того, щоб вони зупинились, але підтримувати довго таку інтенсивність фізично вони не зможуть. Фактично, через два тижні вони будуть в тій же ситуації, що і були під Києвом, але з трохи кращим тиловим забезпеченням. Відсутність військових успіхів і втрати - деморалізують командирів середньої ланки, а саме на них тримається війна.

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2.Через два тижні Україна отримає всю обіцяну артилерію, танки, броньовані машини і авіацію! Ми почнемо витісняти і оточувати російські частини. Враховуючи, що ми провели мобілізацію і на фронті свіжі резерви, а росіяни свою приховану мобілізацію провалили і закриваються мясом з ОРДЛО - наші контрнаступи можуть спричинити реальну втечу з фронту цілих частин. На цьому тлі ми здобуватимемо багато трофеїв і полонених.

3.Через два тижні без військових успіхів Путін буде втрачати підтримку, але в першу чергу, в оточенні своїх генералів. Ні, вони не ризикнуть зробити замах на нього, але я не виключаю, що почнуть серйозно саботувати накази. Можливо ми навіть побачимо сепаратні приховані переговори.

4.Через два тижні Україні не буде сенсу вести переговори. Ми будемо достатньо сильні, щоб завдати Путіну нових великих втрат, які до того часу вже складатимуть значну кількість. А це створить для нього серйозну загрозу втрати ОРДЛО, і можливо навіть Криму. Зрештою, оточення його військ або завдання їм розгрому - точно обвалить його підтримку і захитає РФ.

Станом на сьогодні, він ще може ввійти в переговорний процес, але навіть вже не з тими позиціями, що два тижні назад. Після оголошення ленд-лізу нам немає смислу вести з ним активні переговори, особливо в частині територій. Однак, якщо він шляхом переговорів виведе свої війська на лінію до 24 лютого - щонайменше він їх врятує, а як бонус зможе з нами ще поторгуватись по вступу - не вступу в НАТО.

Але часу для нього залишається все менше.