У побега армии РФ из-под Киева и активизации на Донбассе есть серьезная причина – The Washington Post

В войне на севере и северо-востоке Украины российская армия продержалась всего месяц и была вынуждена отступить из-под Киева, Чернигова и Сум. Главной причиной разгрома оккупантов, помимо доблести наших воинов, стала особенность местности, городской ландшафт, в котором обороняться намного удобнее, чем нападать.

Теперь Москва сконцентрирует усилия в степи Донбасса, где удобнее проводить массированные атаки тяжелой военной техникой, а украинским военным будет тяжелее маскироваться и работать малыми боевыми группами. Издание The Washington Post подготовило детальный разбор, почему попытка врага взять большие города на северо-востоке Украины захлестнулась и какие надежды на победу на востоке.

Почему Киев не пал

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Главный просчет оккупантов – свойственная им самоуверенность. Они не ожидали от Украины серьезного сопротивления и готовились взять столицу за трое суток. Но много факторов сработало против нападавших и в пользу защитников. Даже несмотря на то, что официально Киев не готовился к войне и фактически был застигнут захватчиками врасплох 24 февраля.

Самая главная проблема военного руководства РФ – плохо продуманная "спецоперация", в связи с чем – острая проблема снабжения своих войск. Из-за этого стремительного нападения не вышло, армия врага остановилась на подступах к Киеву, что дало время на подготовку столицы к обороне.

Россиянам также банально не хватило живой силы для входа в город, в котором проживает более 3 миллионов человек, а территория его невероятна огромна. Более того, его пополам разделяет широкий разлив реки Днепр, фактически создавая два отдельных города. Это помогло бы при захвате одной половины не прекратить сопротивление во второй и всячески помогать снабжением первой.

Оборона города очень удачно взорвала мосты на подступах к Киеву. Также затопление территории к северо-западу от столицы сильно ограничило возможность наступления врага в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Одним из самых важных успехов украинской армии на первом этапе войны была отброска врага из аэропорта Гостомеля. В случае захвата летной полосы армия РФ могла бы поставить на поток доставку живой силы и снабжения для дальнейшего наступления.

Из-за успешных действий наших защитников на подступах к Киеву, сам город получил самое ценное ­– время. Это позволило построить баррикады, обустроить тайники с оружием, организовать отряды территориальной обороны, решить вопросы с обеспечением боеприпасами, продуктами и множество других моментов относительно обороны.

Городская местность для тех, кто обороняется, является огромным преимуществом. Враг должен быть постоянно готов к угрозе со всех сторон, он должен просматривать зону опасности на 360 градусов, что является невозможным при активных боевых действиях.

Углы зданий подходят для стрельбы из различных видов оружия, прочные бетонные сооружения могут быть опорными пунктами обороны, баррикады позволяют менять направление бронетехники оккупантов, загоняя их в ловушки. Подземные тоннели, переходы, коридоры и другие конструкции помогают не только от воздушных атак, но и позволяют защитникам передвигаться незаметно для врага.

В таких условиях атакующей стороне необходимо задействовать огромное количество войск и ресурсов для не только захвата части города, но и удерживания захваченных территорий. Всего этого агрессору не хватило. Россия поняла, что не сможет выиграть эту битву и начала переброску войск на восток Украины.

"Это не было похоже на то, что "мы можем взять город, но это будет стоить нам слишком дорого". Они просто не могли этого сделать", – заявил бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Джеффри Эдмондс.

Вторая попытка – на Донбассе

Эксперты утверждают, что российское наступление на Донбассе удобно для колонн российской бронетехники из-за больших территорий открытой равнинной местности. В отличие от киевского направления, когда бронемашины двигались по узким дорогам между домами и были очень удобной мишенью для украинской артиллерии и малых мобильных групп.

При этом захватчикам все равно придется если не заходить в крупные города юга и востока, то брать их осадой. Для этого военное руководство РФ использует свою излюбленную тактику "выжженной земли", опробованную еще в Чечне и Сирии.

Россия уже применила метод осады в Украине, окружая ранее Чернигов и ныне продолжая сжимать в кольцо южный порт Мариуполь.

Для окружения, изоляции и разгрома небольшого города нужно меньше военных и припасов, чем для ведения уличных боев в столице Киеве. Однако постоянные обстрелы и бомбардировка жилых домов, мирных жителей, фактически полное уничтожение инфраструктуры очень затруднит удержание того или иного города. Поскольку это оттолкнет местное население от "новой власти" и породит сопротивление.

Даже если Россия сможет одержать военную победу на Донбассе, что очень маловероятно, непонятно, как она сможет получить долгосрочную политическую выгоду после непропорционального и неизбирательного применения силы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, россияне начали анонсированное ранее вторжение на Донбассе. Самой желаемой точкой на карте для оккупантов остается все еще не покоренный полностью Мариуполь. Туда враг бросает много своих сил. А вот на южном направлении наступление врага не только не захлебнулось, но там наши защитники проводят успешные контратаки и освобождают населенные пункты.