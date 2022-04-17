У оккупантов заканчиваются резервы: Арестович объяснил, почему ВСУ не идут в наступление

ВСУ успешно останавливают продвижение армии российских оккупантов по всем направлениям. Однако для перехода в наступление Украине необходимо большое количество тяжелого оружия.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он уверен, что международные партнеры должны поддержать борьбу украинцев и предоставить еще больше вооружения.

"Если Запад хочет, чтобы мы победили, чтобы не повторилась Буча, нужно удовлетворить те запросы, которые мы предоставляем. Мы с нетерпением ждем увеличения темпов и номенклатуры этого оружия", – объясняет Арестович.

По его мнению, наступательные операции намного сложнее оборонных. Поэтому Украине не выгодно терять выигрышную позицию и менять тактику войны. Это может полностью изменить ход событий. К тому же у Кремля уже заканчиваются резервы. Поэтому наступление, которое они сейчас организуют, исчерпает последние ресурсы РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России практически полностью остановилось производство ЗРК на одном из ведущих заводов. Оккупанты не смогли найти замену комплектующим, которые раньше закупали у Германии.