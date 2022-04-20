У оккупантов плохое моральное состояние: боятся тюрьмы и расстрела

Российские оккупанты в Украине – в тяжелом моральном состоянии. Солдатов гнетет осознание того, что в Украине никто не ждал их с "хлебом-солью", как заверяло командование, однако вернуться в Россию они не могут, опасаясь расстрела или тюремного заключения.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" нардеп и украинский военный Роман Костенко. Об этом, в частности, прямо заявляют боевики с оккупированных территорий Луганской области: "Если мы отступим – нас россияне расстреляют" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Костенко отметил, что те оказались в ситуации, когда с одной стороны по "ЛНРовцам" стреляют Вооруженные силы Украины, а с другой – россияне.

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"Вот такой он – "русский мир", который они принесли на Донбасс", – отметил народный депутат.

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Напомним: ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство среди личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, выходящую из строя технику, качество поставляемого топлива и питание.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие, которые с войной пришли в Украину, а также их жены жалуются на недостаточную оплату службы. Некоторые из-за этого отказываются воевать.