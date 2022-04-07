"У них в селах асфальт, освещение, планшеты": Ким рассказал о классовой ненависти оккупантов к украинцам

Оккупанты, которые попадают в плен к нашим защитникам, очень удивляются уровню жизни граждан Украины. За последние годы россиянам сильно промыли мозги путинской пропагандой и у них появилась классовая ненависть к нам.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он отметил, что "орки" – хорошая характеристика для российских солдат.

"За эти годы им промыли мозги пропагандой. У них отсутствует логическое мышление, отсутствует аналитика, они не знают, что такое сопоставление фактов. Они не умеют мыслить, спорить, они могут только выражать свою точку зрения и искать этому подтверждение. Они себя уже убедили во всем", – подчеркнул Ким.

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По его словам, когда россиянам дали в руки оружие и разрешили делать, фактически, все, что они захотят, тогда проявилась их настоящая сущность.

"От очень многих слышал, когда они заезжали сюда: "Посмотри, у них в селах асфальт, освещение, плазмы тут, планшеты. Откуда у них планшеты в селе?" У них ненависть, классовая ненависть к нам. Они в шоке", – рассказал Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Кима, защитники Украины восстановили контроль практически над всей территорией Николаевской области. Однако оккупанты продолжают обстреливать областной центр.