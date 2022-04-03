'У нас детей насилуют! Помоги нам!' Учительница и сестра из Украины обратились к зампреду администрации Путина Козаку

К Дмитрию Козаку, заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации, обратились живущие в Украине его учительница и сестра. Обе со слезами умоляли путинского соратника сделать все возможное, чтобы остановить войну.

И учительница, и двоюродная сестра Козака до сих пор живут в Кировоградской области - в том же селе, в котором родился и рос он сам. Видеообращение убитых горем женщин появилось в сети.

Учительница Наталья Гавриловна учила Казака из 5-го класса, была его классным руководителем. Она вспомнила, что в детстве будущего путинского соратника одноклассники и односельчане звали Митей.

"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она нужна? На колени бы перед всей Украиной встала - и просила бы прощения, что что-то я не додалала тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты - в противоположном лагере - другом, чем тот, где твои одноклассники, наши односельчане и я тоже!" – со слезами говорит пожилая женщина.

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Также к Козаку обратилась его двоюродная сестра, которая до сих пор живет в родном селе заместителя главы путинской администрации - и которую вместе с миллионами других украинцев обстреливают и убивают путинские войска.

"У нас война. Если ты можешь как-то помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Уезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело... Если ты можешь чем-нибудь помочь нам - помоги!" – умоляет Козака его сестра.

Она напомнила брату, что здесь, на украинской земле, похоронены его предки, в частности, бабушка. Стоя на могиле бабушки, сестра Козака снова призвала его сделать все, чтобы остановить безжалостные убийства украинцев.

Напомним, Дмитрий Козак родился в селе Бандурино в Кировоградской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты наносили ракетные удары практически по всем украинским городам. Досталось и родной для Козака Кировоградщине. 12 марта оккупанты нанесли удар по аэродрому под Кропивницким, тогда погибли семь военных.

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