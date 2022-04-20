У Мелітополі навіть під час окупації гинуть десятки російських солдат: Арестович пояснив ситуацію

Несмотря на то, что Мелитополь на Запорожье остается под временной оккупацией войск РФ, в нем продолжают умирать российские солдаты. Предполагают, что захватчики в городе начали "ловить" ночные патрули.

Тела военных путинской армии оттуда везут на родину с ранениями разных типов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, украинская разведка установила, что в период с 20 марта по 12 апреля в оккупированном Мелитополе при странных обстоятельствах скончались более 70 российских военнослужащих.

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Обычно у оккупантов обнаруживали огнестрельные и ножевые ранения.

"То есть кто-то там ловит ночные патрули", – объяснил Арестович.

По его убеждению, если данные подает Главное управление разведки Украины, то это не само собой происходит в городе.

"Россиянам не стоило ничего другого и ожидать: если уж пришли, то получайте", – подчеркнул Арестович.

Ранее ГУР Минобороны Украины информировало, что неизвестные патриоты "охотятся" на оккупантов в Мелитополе, в частности, ночью, когда захватчики идут на патрулирование во время комендантского часа.

Так, во временно оккупированном городе было ликвидировано 70 захватчиков. Среди уничтоженных вражеских солдат оказались также "кадыровцы".

На то, что украинцы продолжают сопротивляться российским оккупантам в Мелитополе, указывают и журналисты. В ночь на 13 апреля в городе неизвестные расстреляли авто российских военных с отметкой "Z".

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день оккупанты создали в Мелитополе четыре военные базы. Из-за действий захватчиков гуманитарные конвои не доезжают в город около пяти дней.