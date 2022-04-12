У Байдена заявили, что смена командующего войной России уже не поможет

Россия назначила генерала Александра Дворникова новым командующим войной против Украины. Однако даже такая реорганизация не спасет оккупантов от стратегического провала.

Об этом пишут журналисты CNN, ссылаясь на комментарии пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что война пошла не по тому сценарию, которого ожидал диктатор Владимир Путин.

"Мы знаем, что этот генерал курировал зверства в Сирии и ожидаем, что это будет продолжением тех зверств, которые мы уже видели в Украине", – сказала Псаки, отметив, что "это назначение не отменяет тот факт, что это стратегический провал".

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По ее словам, администрация Джо Байдена ожидает, что войска РФ "будут стремиться окружить и одолеть украинские силы" на востоке нашего государства.

"Мы ожидаем, что этот этап конфликта может длиться долго и у нас не должно быть иллюзий, что российская армия скорректирует свою тактику и станет действовать менее жестоко", – добавила Псаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля стало известно, что генерал Александр Дворников будет командовать войсками РФ, которые воюют против Украины. Он имеет опыт боевых действий в Сирии и на Западе высказывали мнения, что теперь между российскими солдатами будет улучшена координация.