У Байдена заявили, что хотят победы Украины в войне, и пообещали помощь

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ Путин не достиг ни одной цели, которую он ставил перед начало полномасштабного вторжения в Украину. Наоборот, по ее словам, агрессор укрепил НАТО и весь Запад в целом.

Также она добавила, что США верят в победу Украины и сделают все возможное, чтобы приблизить ее. Об этом Псаки рассказала в ходе брифинга в Белом доме.

Пресс-секретарь отметила, что роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы укрепить позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Мы говорили, что хотим, чтобы Украина победила. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность и укрепить позиции украинцев на поле боя и за столом переговоров. Это наша роль", – сказала Псаки.

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По ее словам, США помогают Украине не только поставками вооружения, но также и любыми другими нуждами.

"Итак, на данный момент: да, то, что мы пытаемся сделать, это – укрепить их позиции за столом переговоров, как путем поставки оружия на поле боя, так и поддержать их в любых нуждах, которые у них есть", – заявила пресс-секретарь.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российский диктатор Владимир Путин не мог даже представить, что мировое сообщество в кратчайшие сроки сплотится вокруг Украины для помощи стране в ее борьбе против России. После оказания военной поддержки украинскому государству разница на поле боя стала еще заметнее.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и уничтожить многих российских генералов. Они были ликвидированы на поле боя во время войны в Украине.