У 85% захороненных в братских могилах Бучи обнаружены пулевые отверстия, – мэр Федорук

Почти 85% тел погибших мирных жителей города Буча в Киевской области имеют отверстия от пуль. Это говорит о совершении российскими оккупантами преднамеренных убийств украинцев.

Об этом сообщил городской глава Бучи Анатолий Федорук в четверг, 14 апреля, в эфире единого телемарафона новостей "Ua Разом". По словам мэра, в городе продолжают поднимать тела убитых из братских могил и других мест, где их хоронили или просто оставляли.

Людей находили в парках, скверах, на огородах и во дворах.

"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах, – с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", – сказал глава города.

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Федорук добавил, что в 15 апреля около Церкви Андрея Первозванного, де была обнаружена одна их самых больших братских могил, состоится поднятие последних тел.

Тела всех убитых в Буче отправят в морги для проведения соответствующих процедур. Жители города смогут похоронить своих родных и близких.

Отметим, что о зверствах солдат российской армии, совершенных против жителей Бучи, уже известны всему миру. Количество убитых российскими оккупантами, о которых уже известно, превысило 400 человек. Практически на всех телах убитых были обнаружены следы пыток и насильственной смерти.

Вооруженные силы Украины освободили город от оккупации 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог Лилия Шакалова, которая сейчас работает с двумя девочками, изнасилованными российскими солдатами в Буче под Киевом, поделилась тем, как проходит терапия после того, что пришлось пережить детям в оккупации. Пострадавшим, которым помогает женщина, 9 и 11 лет.