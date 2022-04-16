У 70% оккупантов из ленинградской бригады, которая воевала в Украине, выявили психические расстройства, – журналист

Российские оккупанты из состава ленинградской бригады, которые воевали против Украины, пожаловались проблемы с психикой. Причиной послужили большие потери среди сослуживцев.

Признаки такого посттравматического синдрома выявили как минимум у 70% личного состава. Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

Речь идет о военнослужащих 25-й отдельной мотострелковой бригады, войсковая часть 29760, базирующая в городе Луга Ленинградской области РФ. Все они принимали участие в так называемой российской "военной специальной операции" на территории "Л/ДНР" и Украины.

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После возвращения на родину, пишет журналист, у солдат проявились серьезные психические проблемы, связанные с большими потерями личного состава. Отмечается, что "с целью восстановления психического здоровья" оккупантов, военное командование отправило в Лугу группу врачей-психиатров из Санкт-Петербурга.

"После проведения комплексного обследования, у 70% военнослужащих 25-й ОМСБр, принимавших участие в боевых действиях, выявлены симптомы посттравматического синдрома", – добавил Цимбалюк.

Украинцы в сети пошутили с прочитанного, мол, какая "грустная" новость. Они напомнили, что это одна из самых разгромленных украинскими защитниками бригад ВС РФ, вторгшихся на нашу территорию. Также подчеркнули, что в случае возвращения этих захватчиков в Украину, ВСУ охотно повторят оккупантам "теплый прием".

"А как насчет "можем повторить"? Да и как мы понимаем, там вся расеюшка нуждается в психиатрах", "Командир бригады на концерте Кобзона", "Какие ранимые, нежные хризантемы! А как же можем повторить?", "И это еще о действии проклятия конотопских ведьм ничего не доложили", "Есть классные обереги из чернобыльского леса", "Да страна вся травмирована. По голове", – подчеркнули подписчики.

Некоторые поинтересовались, проверяют ли психиатры россиян перед тем, как тех отправляют на войну. По убеждению украинцев, военные путинской армии "уже психически больные пришли на нашу землю".

"Там же психопаты, садисты, педофилы, геронтофилы и шизофреники. Хорошая новость в том, что если работают психиатры, а не психологи, то у этих подонков реально поехала кукуха, и впереди их вполне может ждать жизнь растений на психотропных препаратах", "Они и раньше были в неадеквате, а теперь еще и посттравматический синдром... труба дело", "Такие травмы могут быть у людей, а они нЕлюди", – прокомментировали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие некоторых войсковых частей в РФ начали отказываться воевать против Украины, несмотря на угрозы уголовной ответственностью. В 25-й ленинградской бригаде таких насчитали 26 человек.