'Ты видишь смерть': Зеленский рассказал, что было самым страшным в расстрелянной оккупантами Буче. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым страшным в расстрелянной оккупантами Буче было то, что он увидел там смерть. По его словам, улицы в городе пустые – там осталось всего 300 человек.

В этой связи он назвал Бучу городом-призраком. Об этом Зеленский рассказал в интервью программе 60 Minutes американского телеканала CBS.

"Смерть, просто смерть. Всегда, когда ты получаешь, знаете, как после какой-то трагедии, я как президент уже видел наводнение, я видел погибших людей, я видел много вещей, много людей. И иранская катастрофа, когда они сбили наш самолет и потом COVID… Я видел все, но в этом всем была жизнь, потому что я видел, как люди боролись […] А здесь была смерть, там не было людей", - отметил он.

Видео дня

Зеленский также рассказал, что трупы в Буче лежали прямо на улицах, и их было очень много.

"Вы представьте себе, вы приезжаете в город-призрак, потому что десятки тысяч, что там жили… я хочу увидеть людей, а мы нашли только одну очередь людей, получавших гуманитарную помощь от государства. Я спросил, что здесь и как, а он говорит, что больше людей нет. Вы здесь можете увидеть 300 человек. И ты видишь смерть, потому что улицы пусты, сожжена техника российских военных, техника украинская – обычные машины обычных людей. И улицы на которых эта смерть. Когда я приехал трупы несколько дней убирали с улиц, но если заходишь во двор многоэтажки, то там просто куча людей. И это выглядит страшно, это и есть смерть", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как выглядит Буча. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, где базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других населенных пунктах Киевской области.