"Ты давай там, украинских баб насилуй!" Жена оккупанта призвала его к зверствам. Аудио

Жена одного из российских оккупантов, которых президент-агрессор Владимир Путин прислал грабить и уничтожать Украину, разрешила ему насиловать украинских женщин. Единственное поставленное условие – чтобы она сама об этом не узнала.

Перехват циничного разговора оккупанта с супругой опубликовала Служба безопасности Украины. Несмотря на страшные вещи, которые обсуждают супруги, разговор ведется в веселом и даже шутливом тоне.

"Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных", – подчеркнули в сообщении СБУ, отметив, что 80% россиян сейчас поддерживают войну против Украины.

На записи слышно, как жена дает мужу разрешение насиловать "украинских баб".

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"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?" – сказала смеясь россиянка.

Муж переспросил, может ли он насиловать, а ей ничего не говорить, на что услышал утвердительный ответ.

"Да, чтобы я ничего не знала… только предохраняйся", – сказала она мужчине-захватчику.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время с начала российского вторжения в Украину известно о множестве случаев сексуального насилия в отношении женщин со стороны российских захватчиков. Установлено, что изнасилованы были даже несовершеннолетние дети (как девочки, так и мальчики), а также известно о случае изнасилования младенца.