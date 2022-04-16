'Тяжелые последствия', которые обещали мировые лидеры для России за вторжение в Украину, уже должны наступить, – Кличко

Владимир Кличко в эфире CNN обратился к государствам-партнерам с призывом более мощной поддержки Украины, а также напомнил мировым лидерам, что накануне широкомасштабного российского вторжения в Украину они обещали РФ "тяжкие последствия" за такие действия.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! И я, и мой брат Владимир продолжаем общаться с иностранными СМИ. Есть очень много запросов. И даем по несколько интервью и включений вживую каждый день. Мы используем все возможности, чтобы донести миру правду о том, что происходит сегодня в Украине, как Россия уничтожает наше государство и убивает мирных украинцев. Привлекаем необходимую помощь и поддержку. В частности, поздно вечером в эфире CNN Владимир обратился к государствам-партнерам с призывом к более мощной поддержке Украины", – написал глава Киева.

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Владимир Кличко напомнил мировым лидерам, что накануне широкомасштабного российского вторжения в Украину они обещали РФ "тяжкие последствия" за такие действия. После геноцида, который устроили русские орки в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и который они продолжают на временно оккупированных территориях, после буквального уничтожения многих украинских городов и сел, "тяжкие последствия" уже должны наступить!

Детальнее - в интервью Владимира каналу CNN.