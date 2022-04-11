Тупая пропаганда уже не работает, поэтому Россия избрала тактику информационного терроризма, – Томиленко

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко убежден, что информационная политика кафиров не будет иметь заметного влияния на украинцев. Призывы "украинизировать" российскую пропаганду, которые начали звучать от одиозных российских медиадеятелей, свидетельствуют об осознании факта полного невосприятия украинцами российской дезинформации.

Сергей Томиленко подчеркнул, что следует говорить об информационном терроризме, которым на государственном уровне занимается Россия. Об этом глава НСЖУ сказал в эфире телеканала "Украина24" в рамках информационного марафона "Единые новости".

Примерами российского информационного террора Томиленко назвал развертывание вещания кафиров на временно захваченных территориях Украины, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

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Он назвал эти 47 дней войны с информационной точки зрения на днях хронической лжи России и в то же время на днях героического отпора ей и всего цивилизованного мира.

"Собственно, мы говорим, что это все 47 дней сплошной российской лжи – это тактика россии. Очевидно, что для всех украинцев самая отвратительная и циничная ложь – это попытка все те преступления в Буче, в Ирпене под Киевом выставить, что это якобы были инспирирование и инсценировка Украины.Фактически это страшная идет дезинформация, которую россия пытается представить, конечно, для внутреннего потребителя.

Для всех цивилизованных людей и стран очевидно, что Украина – – жертва оккупации, жертва захватнической войны. Но мы также можем квалифицировать, что тактика, которую выбирает ныне в информационной сфере россия – это тактика информационного терроризма. Это уже не просто дезинформация и определенное распространение какой-то "недопроверенной" информации – - это попытка сознательно использовать какие-то информационные технологии с целью манипулирования аудиторией, с целью через этот информационный терроризм дальше увеличить количество жертв и предотвратить вражду, которую сейчас мы видим, и получить еще большую поддержку. действий русской армии в Украине. Поэтому все эти дни – это дни хронической лжи россии и дни героического отпора ей Украины и всего цивилизованного мира", – сказал Сергей Томиленко.

Ведущая: Информационная кампания, проводившаяся в России, фактически легитимизировала и дальше легитимизирует убийство людей только за то, что они не хотят быть под Путиным и не признают себя россиянами… Мы с вами все видели опрос на улицах, когда говорят: "Да, мы победим украинцев, потому что они не россияне". Но самое страшное из того, что я прочитала вчера – те, кто кричал, что украинского языка не существует, они призывают переводить на украинский свои пропагандистские материалы и работать на украиноязычную аудиторию (заводить блоги на украинском и т.д.). Как вы собираетесь отслеживать все эти силы влиять на сознание украиноязычных людей и будет ли какая-то реакция?

"Я согласен, что сейчас в России мы, к сожалению, не видим журналистов – это все пропагандисты, и они так же ответственны [за убийства], как и командующие танками, армиями и т.д. И, соответственно, именно они сделали возможность нынешние жертвы, и мы все время говорим: если большинство российских работников СМИ было бы против войны, то не начались бы все действия.

Сейчас мы видим, что [оккупанты] уже ищут, как адаптировать эту всю наглость ("украинизировать" российскую информационную агрессию) – это опять-таки признак того, что не работает их примитивная тупая пропаганда. Они хотят ее в определенной степени "заземлить" к украинскому потребителю, но я думаю, что результат этого "заземления" будет таким же нулевым, как и сегодня базовая русскоязычная пропаганда.

Как примеры: можем видеть, что на временно оккупированных территориях (в Херсонской, Запорожской областях), где кафиры пытаются развертывать свою пропагандистскую речь, где они "под аудиторию" создают какие-то ролики, – это все очень примитивное. Как и радио в Бердянске, где они рассказывают о манной небесной, раздаче какой-то гуманитарной помощи…

Вчера я просматривал телеграммы-каналы, созданные оккупантами для Херсонской и Запорожской областей. Там подбрасывают какие-то ролики, записанные "на улицах Херсона", о том, что "люди хотят вернуть памятник Ленину"... Как с московским акцентом там ходит и размышляет, какие памятники нужно восстановить... Подают возмутительные комментарии и фотографии – это филиал Общественного вещания в Херсоне, и, соответственно – о том, что якобы украинские журналисты настолько "пропагандисты-националисты", что они бежали из своей телестудии и избили аппаратуру и т.д.

Поэтому я думаю, что уровень исполнения будет очень примитивным. И уровень устойчивости украинцев, медиакритичности – он тоже достаточно высок. Поэтому я думаю, что россияне не успеют ни "раскататься", ни "заземлить" – и это будет еще одно доказательство примитивной российской пропаганды.

В то же время это нужно мониторить – и СНБО и другим структурам, чтобы быть на страже и каждый день через официальные каналы делать определенные оговорки. Сейчас высокий уровень доверия к официальным каналам вещания, к объединенному телемарафону, так что каждый день нужно быть на страже и реагировать. Но я уверен, что результат "украинизированной" российской пропаганды будет нулевым, – убежден Сергей Томиленко.