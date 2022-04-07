Туман войны рассеивается – стали понятны планы РФ на Донбассе
Ну что, шановне паньство...!!!
Туман войны начал постепенно рассеиваться...
Орки ещё пока не чётко...
но уже вполне "по месту" начали обозначаться...
Так сказать, замысел стал вырисовываться...
По-сути, надо понимать, в традициях советской военной школы... они решили не мелочиться и не размениваться на всякие там "малые" и "большие" Сатурны на Донбассе... А как и подобает последователям старых добрых традиций 1-й Конной Армии... в "гламурном" орко-штабе решили поставить перед собой самые глубокие в оперативном отношении планы, с целью решительного и однозначного разгрома противника (т.е. нас с вами...) уже на первом этапе операции.
Уж не знаю как она будет называться... "плавающий", ну или там "прыгающий" мангуст или бурундук... Но ближайшие оперативные цели её ясны - выход на рубеж Павлоград - Лозовая...
К Лозовой будут рваться со стороны Балаклеи и Изюма, к Павлограду, со стороны Васильевки и Гуляйполя... думаю, где-то здесь и будут ими устроены районы сосредоточения, развёртывания и исходые для наступления...
И в самом деле, боям на Донбассе вполне можно придать второстепенный смысл, с целью сковывания и удержания войск в будущем гиганстком котле... А самим в это время подготовить и провести операцию на окружение в самом "тонком" месте, прямо "за спиной" у всей нашей донбасской группировки Объединённых сил (ОС)... что бы за раз её прихлопнуть, а не какие-то отдельные её части.
При этом вовсе не обязательно штурмовать Запорожье или Днепр, их достаточно заблокировать с востока, северо-востока и юго-востока...
Думаю, главные события в сражении за Восток Украины, развернуться между дорогами Днепр - Донецк и Запорожье - Донецк...
Это, конечно, если наши не прорвуться ЗА Днепр (в смысле реки) у Херсона... Вот тогда ситуация вообще может развернуться в весьма необычную сторону...
Я думаю... в нашем ГШ служат не только грамотные в оперативном искусстве люди, но и выдержанные и мужественные... И они вполне способны дать врагу отпор, потому... не волаем, не кричим, не орём... Помогаем армии и стране, приближаем победу каждый на своём месте!!!
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