Ну что, шановне паньство...!!!

Туман войны начал постепенно рассеиваться...

Орки ещё пока не чётко...

но уже вполне "по месту" начали обозначаться...

Так сказать, замысел стал вырисовываться...

По-сути, надо понимать, в традициях советской военной школы... они решили не мелочиться и не размениваться на всякие там "малые" и "большие" Сатурны на Донбассе... А как и подобает последователям старых добрых традиций 1-й Конной Армии... в "гламурном" орко-штабе решили поставить перед собой самые глубокие в оперативном отношении планы, с целью решительного и однозначного разгрома противника (т.е. нас с вами...) уже на первом этапе операции.

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Уж не знаю как она будет называться... "плавающий", ну или там "прыгающий" мангуст или бурундук... Но ближайшие оперативные цели её ясны - выход на рубеж Павлоград - Лозовая...

К Лозовой будут рваться со стороны Балаклеи и Изюма, к Павлограду, со стороны Васильевки и Гуляйполя... думаю, где-то здесь и будут ими устроены районы сосредоточения, развёртывания и исходые для наступления...

И в самом деле, боям на Донбассе вполне можно придать второстепенный смысл, с целью сковывания и удержания войск в будущем гиганстком котле... А самим в это время подготовить и провести операцию на окружение в самом "тонком" месте, прямо "за спиной" у всей нашей донбасской группировки Объединённых сил (ОС)... что бы за раз её прихлопнуть, а не какие-то отдельные её части.

При этом вовсе не обязательно штурмовать Запорожье или Днепр, их достаточно заблокировать с востока, северо-востока и юго-востока...

Думаю, главные события в сражении за Восток Украины, развернуться между дорогами Днепр - Донецк и Запорожье - Донецк...

Это, конечно, если наши не прорвуться ЗА Днепр (в смысле реки) у Херсона... Вот тогда ситуация вообще может развернуться в весьма необычную сторону...

Я думаю... в нашем ГШ служат не только грамотные в оперативном искусстве люди, но и выдержанные и мужественные... И они вполне способны дать врагу отпор, потому... не волаем, не кричим, не орём... Помогаем армии и стране, приближаем победу каждый на своём месте!!!