По-крупному нас кинули трижды.

Нас кинули в 1994-м в Будапеште с "Меморандумом". Нас кинули в 2008-м в Брюсселе с НАТО. Нас кинули в 2014-м из Вашингтона с Крымом.

Что это было? Предательство, просто дурь или и то и другое вместе? Это не так важно: важно, что это был Грех. Грех Цивилизации, за который она теперь жестоко расплачивается. Расплачивается самой Украиной, которую в мордоре сочли её слабым звеном. Сочли, как всем теперь ясно, совершенно несправедливо, но так уж вышло.

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И коль теперь это "слабое звено" громит сильнейшую армию континента (именно континента — Евразии, а не только Европы!), если крошит орду, общее бандерложество которой превышает население Украины в разы, то сколь же огромно величие всей Цивилизации, если столь сильно её "слабое звено", чья сила теперь очевидна для всего мира!

И каким же Великим будет это величие Цивилизации, когда она ещё отбросит свою дурь, свой трусливый бюрократизм, оборачивающийся гадковатеньким предательством, изменой своим идеалам и идеям!

Её истинное величие, расцвет не только материальный, но и духовный — у нас ещё впереди. Именно у нас — у нас вместе. Мы — неотъемлемая её часть. Без нас — она неполная и ненастоящая. Нам — туда, а ей — к нам. Несмотря ни на что и вопреки мордору.

Мы — не орки.

Орки — не мы. Не мы и немы.

А мы — не молчащие. Украина — часть Цивилизации. Хотя сама Цивилизация осознаёт это с опозданием.

"Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня" (Мф. 26:34) — так и вышло; но всё равно трижды отрёкшийся возглавил Церковь: это был тот, кого мы знаем как Святого Петра.

Цивилизация — это не обязательно "политические шахматы" (и не обязательно Венгрия с внезапно к ней примкнувшей Австрией). Но обязательно — Мудрость от Бога, ведущая — нашими общими совместными усилиями — к Божьей Благодати. Мы в самой тернистой части этого Пути. "І щастя всіх прийде по наших аж кістках"!