"Цену вы видели": Зеленский заявил, что Запад опоздал с поставкой Украине некоторых видов вооружения
Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Украины опоздали с поставкой нашей стране некоторых видов вооружения. По словам главы государства, имея определенное оружие, можно было бы избежать гибели многих людей.
В то же время он подчеркнул, что некоторые европейские лидеры изменили свою позицию, и теперь поддерживают поставку в Украину оружия. Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press, фрагменты которого опубликовал Офис президента.
Зеленский отметил, что в Мариуполе могло бы погибнуть гораздо меньше украинцев, если бы международные партнеры заранее предоставили Украине необходимое вооружение. Впрочем, огромной ценой мнение европейских лидеров поменялось.
"Я на самом деле это вижу. И некоторые европейские лидеры поменяли свою позицию. Но вы видите цену этих изменений", – резюмировал глава государства.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны от западных партнеров не только санкции в отношении агрессора, но и современное оружие. По его словам, сейчас ВСУ могут остановить вражеские войска, однако, чтобы полностью освободить страну от оккупантов, необходимо новое вооружение.
Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $100 млн в качестве помощи в сфере безопасности. Она включает поставку противотанковых систем Javelin.