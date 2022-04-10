'Цену вы видели': Зеленский заявил, что Запад опоздал с поставкой Украине некоторых видов вооружения

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Украины опоздали с поставкой нашей стране некоторых видов вооружения. По словам главы государства, имея определенное оружие, можно было бы избежать гибели многих людей.

В то же время он подчеркнул, что некоторые европейские лидеры изменили свою позицию, и теперь поддерживают поставку в Украину оружия. Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press, фрагменты которого опубликовал Офис президента.

Зеленский отметил, что в Мариуполе могло бы погибнуть гораздо меньше украинцев, если бы международные партнеры заранее предоставили Украине необходимое вооружение. Впрочем, огромной ценой мнение европейских лидеров поменялось.

Видео дня

"Я на самом деле это вижу. И некоторые европейские лидеры поменяли свою позицию. Но вы видите цену этих изменений", – резюмировал глава государства.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны от западных партнеров не только санкции в отношении агрессора, но и современное оружие. По его словам, сейчас ВСУ могут остановить вражеские войска, однако, чтобы полностью освободить страну от оккупантов, необходимо новое вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $100 млн в качестве помощи в сфере безопасности. Она включает поставку противотанковых систем Javelin.