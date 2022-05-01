Ценой собственной жизни спас побратимов: в сети рассказали о подвиге молодого бойца ВСУ. Фото

Вооруженные Силы Украины с гордостью и трагизмом сообщают о героической смерти своего побратима – 22-летнего лейтенанта и командира взвода Юлиана Ступака. В свой последний бой защитник мужественно прикрывал собой бойцов роты, которые вынуждены были покинуть позиции из-за отчаянного наступления врага.

Ступак получил смертельное ранение осколком гранаты, но не позволил рашистам продвинуться дальше к дислокации своих солдат. Об этом рассказали в Штабе ВСУ на Facebook.

Молодой украинец, получивший профессиональное военное образование, отличился редким мужеством и ответственностью для своих лет. Как утверждают коллеги офицера, его возраст и непродолжительное пребывание в должности, никоим образом не отражались на качестве выполнения боевых заданий.

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"Когда в окоп враг бросил гранату, Юлиан не растерялся, поднял ее и мгновенно швырнул в сторону рашистов: три "200-х" добавились в общий список уничтоженных захватчиков.

Так же быстро сориентировался Юлиан и тогда, когда с РПГ-22, с довольно неудобной позиции, умело подбил вражеский танк, заходивший с тыла в район обороны "холоднояровцев". В тот же день, вечером, звоня отцу, сказал: "Батя, я убил его самой обыкновенной "Мухой"… Так что, не такие уж бессмертные! Горят отлично!", – делятся воспоминаниями о товарище сослуживцы.

Героическая смерть воина останется в памяти для его семьи и всей Украины, ради которой он не пощадил себя. Указом главы государства Владимиром Зеленским Юлиану Ступаку присвоен орден "Золотая Звезда" посмертно.

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