Целью Путина после Донбасса могут стать шесть украинских городов: назван самый опасный сценарий – Daily Mail

От битвы за Донбасс, наступление на котором 18 апреля начала Россия, будет зависеть не только исход войны, но и судьбы как Украины, так и РФ. Если президенту России Владимиру Путину удастся получить хоть какие-то победы на Донбассе - он может бросить силы на захват еще 6 больших украинских городов.

Под угрозой - Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, а также Одесса и Киев. Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты издания отмечают, что на Донбассе в ближайшее время будет решаться не только исход российско-украинской войны, но и судьбы двух воюющих государств - России и Украины.

После вынужденного отступления от Киева вследствие провала планов по захвату украинской столицы, Кремль намерен одержать "первую крупную победу" на украинском Донбассе. Для этого оккупанты последние две недели стягивали войска на восток Украины.

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Большая часть сил оккупационной армии сконцентрирована в Изюме в 70 км к югу от Харькова - оттуда оккупанты планируют двигаться в направлении Мариуполя.

Если России удастся сломить сопротивление защитников Мариуполя - а по мнению издания, это может произойти в ближайшие недели - оккупационные войска начнут движение на север, чтобы соединиться с силами в районе Изюма и взять украинские подразделения на Донбассе в "клещи".

Целью Путина является окружение украинской военной группировки Объединенных сил, чтобы отрезать их от снабжения и либо вынудить военных сдаться, либо уничтожить их.

Если вдруг план Кремля увенчается успехом, после достижения заявленной "цели" - оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, и при условии, что потери оккупационной армии не станут разгромными, Путин может перегруппировать свои силы для атаки на другие крупные украинские города - Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев и, возможно, Одессу и Киев.

При таком развитии событий, прогнозирует Daily Mail, война растянется на месяцы, а то и годы - и поставит под угрозу существование Украины как суверенного государства.

Если же из битвы за Донбасс победителем выйдет Украина - она не только остановит вторжение РФ на свою территорию, вынудив оккупантов отступить на территорию ОРДЛО и оккупированного Крыма, но и получит реальную возможность попытаться восстановить свою территориальную целостность в признанных миром границах 1991 года.

При этом в случае разгрома России на Донбассе вполне вероятным будет крах путинского режима.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты начали вторую фазу наступления на Донбасс 18 апреля. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Кремль поставил перед путинской армией задачу выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до Пасхи, которую православные христиане будут отмечать в ближайшее воскресенье, 24 апреля.