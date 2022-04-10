Царев призвал сбивать самолеты иностранных политиков, которые летят в Украину, и оконфузился

Бывший нардеп, скрывающийся в РФ от следствия, Олег Царев призвал сбивать в воздухе над Украиной иностранных политиков. При этом в сети его высмеяли, напомнив, что самолеты в государство не летают.

Соответствующий пост Царев изложил на своей странице в российской социальной сети "ВКонтакте". Это не первая провокационное заявление, написанное бывшим нардепом.

Накануне он призвал российских оккупантов расстреливать украинские вокзалы. Вскоре после этого РФ нанесла ракетный удар "Точкой-У" по Краматорску, в результате которого погибли более 50 человек. Среди жертв трагедии были несовершеннолетние.

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На этот раз сепаратист написал: "Предлагаю сбивать в воздухе на обратном пути всех иностранных политиков, которые не начинают по прибытию в Киев свое интервью со слов: спасибо Владимиру Путину за возможность посетить Киев"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину 9 апреля прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чтобы выразить поддержку в войне против российской оккупации.