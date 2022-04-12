'Трупы устилают улицы ковром': мэр Мариуполя заявил, что в городе погибло не меньше 10 тыс. человек

С начала войны в Мариуполе на Донетчине из-за обстрелов войсками РФ погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. Вместе с тем, количество жертв может превысить и 20 тыс., поскольку за недели атак и лишений трупы мариупольцев уже "устилают улицы коврами".

Об этом заявил мэр блокадного города Вадим Бойченко информационному агентству Associated Press. По его словам, там по-прежнему остаются примерно 120 тыс. людей, которым нужны еда, вода и лекарства.

В разговоре с журналистами по телефону чиновник обвинил российских оккупантов в том, что они в течение нескольких недель блокировали въезд в Мариуполь конвоев с гуманитарной помощью, пытаясь скрыть происходящее от внешнего мира.

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Город был отрезан российскими атаками, которые начались вскоре после того, как РФ начала вторжение войск в Украину 24 февраля, и подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну.

Бойченко сказал, что военные путинской армии действительно привезли в Мариуполь передвижное оборудование для кремации, чтобы избавиться от трупов жертв блокады.

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", – сказал он.

Также мэр отметил, что российские силы доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

Отмечается, что Бойченко общался со СМИ с места на подконтрольной Украине территории, но за пределами Мариуполя. Мэр заявил, что у него есть несколько источников для описания методического сжигания трупов российскими войсками в городе, но не уточнил их.

Ранее в интервью Наталье Влащенко городской голова Мариуполя заявил, что оккупанты планируют за семь дней провести зачистку зверств, которые они совершили в городе. В первую очередь хоронят тела убитых мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами парламента Южной Кореи, рассказал, что десятки тысяч человек были убиты РФ в Мариуполе. Город находится в блокаде еще с 1 марта, и все это время его беспощадно обстреливают из всего, что есть на вооружении российской армии.

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