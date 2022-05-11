Трое сотрудников ЗАЭС, которые засветились в 'Бессмертном полку' оккупантов, уволены: имена предателей

Трое работников Запорожской атомной электростанции были замечены на акции российских оккупантов "Бессмертный полк". Из-за такой любви к "русскому миру" все они были уволены с предприятия.

Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

По информации "Энергоатома", предателями оказались врач профилактория Запорожской АЭС Галина Киселева, работник этого же профилактория Юрий Власов, а также начальник отдела коммерческого учета Влад Лаврик.

Также в компании отметили, что с уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Однако совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев, считают категорически недопустимыми.

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Напомним, во временно захваченном российскими оккупантами Энергодаре, что в Запорожской области, устроили пропагандистское шествие. Митинг для росТВ прошел в городе 9 мая, когда в РФ празднуют День победы.

Ранее сообщалось, что рашисты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции, находящейся во временно оккупированном Энергодаре, покидать город. Уезжать из города нельзя даже по служебным делам.