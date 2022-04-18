Трое пострадавших в реанимации: появились новые детали ракетного удара РФ по Львову

В результате российской атаки по Львову 11 мирных жителей были госпитализированы. При этом трое из пострадавших находятся в реанимации.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, трехлетнему мальчику осколками отрезало часть пальца – медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

"Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле... Трое пострадавших в реанимации. Некоторых направили на операции", – сказано в сообщении.

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Чиновник отметил, что у многих пострадавших диагностировали поражения головы и головного мозга. Средний возраст пациентов – 35-45 лет.

Также Козицкий добавил, что на станции технического обслуживания, куда попала вражеская ракета, находилось около 20 человек. Семеро гражданских погибли, четверо из них – это работники СТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, обломок российского снаряда упал на территории детского приюта, где находятся дети, эвакуированные со всей Украины. Заведение расположено далеко от места попадания ракет, однако их остатки также могут представлять опасность.