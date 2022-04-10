Три самолета и четыре крылатые ракеты: в Воздушных силах подвели итоги за сутки

В течение субботы, 9 апреля, силы противовоздушной обороны Украины поразили не менее 13 целей российских оккупантов в воздухе. В частности, были уничтожены три вражеских самолета.

Об этом в Telegram сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также наши защитники сбили четыре крылатых ракет россиян.

Кроме того, Воздушные силы поразили еще один вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов захватчиков РФ.

Отметим, что эти данные сейчас уточняются, так что количество сбитых воздушных целей оккупантов еще может возрасти.

В то же время, истребители ВСУ продолжают осуществлять патрулирование в воздушном пространстве Украины. А наши штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м ракетно-бомбовыми ударами с воздуха помогают наземным подразделениям давать отпор российским захватчикам.

"Верьте в Вооруженные силы Украины! Смерть оккупантам!" – отметили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет и один из самолетов россиян были сбиты украинскими военными на востоке нашего государства. Кроме того, за сутки там уничтожили до 80 оккупантов.