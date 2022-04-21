Сьогоднішня розмова Путіна із Шойгу - знакова. Можливо вперше за багато часу я спостерігав наочне підтвердження того, що Путін - трансформується. І мова тут не про його фізичний стан, виглядав він погано, без ілюзій, але дай Бог, щоб здох в муках. Мова про його відмову штурмувати Азовсталь. І хай це не відповідало дійсності, сама по собі така публічна заява - дуже контрастує з тим Путіним, якого ми звикли бачити.

По-перше, попередній Путін - страшний символіст. Йому постійно треба якісь символічні прив’язки до його дій. Навіть наступ 24 лютого він виступаючи на стадіоні пояснював якимось притягнутим за вуха днем народження Федора Ушакова. Попереду в нас дві дати, до яких Путіну точно мало хотітись отримати Маріуполь. Перше - Пасха, з релігійної точки зору, захоплення міста до неділі трактувалося б як знак Всевишнього. Друге - це 9 травня. Піти на це свято без жодної 100% перемоги - він раніше точно собі дозволити не міг.

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Сьогодні Путін символіст остаточно відступив перед Путіним “хай вже буде як є".

По-друге, попередній Путін - це жорсткий пацан, який буде мочити в сортирах. Замочити “нацистів" з особливою жорстокістю остаточним штурмом Азовсталі - це було б дуже в його стилі. Путін, який відмовляється від остаточного штурму, і щось там бормоче про збереження життів солдат - це точно інший Путін.

З короткої розмови з Шойгу дуже важко зробити картинку нового Путіна. Але я зроблю ряд припущень.

Новий Путін - це Путін в довгу. Відмова від штурму Азовсталі є знаком, що він більше не хоче спішити. Він впевнений, що щось станеться само і тому хай станеться, коли станеться. Більше того, він точно зібрався грати в довгу. І це точно результат пережитої ним поразки перших тижнів війни.

Новий Путін - це обережний Путін. Ні, йому не стало шкода його солдат. І ніколи не стане. Але йому стало шкода програвати в тому числі статистикою. Цей Путін став боятися фрази “любой ценой". Тому, що є ціна, яка дорівнює - ганьбі. Це означає, що він таки свідомий втрат російської армії у війні, і також свідомий, що продовження війни нестиме ще більші втрати.

Цей новий Путін для нас не кращий і не гірший за попереднього. Він залишається кривавою потворою і мясником 21 століття. Однак, цю трансформацію важливо фіксувати, оскільки вона означає в тому числі серйозне коригування військових планів по Україні.