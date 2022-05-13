'Тракторные войска знают свое дело': в сети появилось видео с трофеем

Украинцы за время войны проявили незаурядную смелость в борьбе с российскими захватчиками. Они умудряются похищать вражескую технику прямо из-под носа у оккупантов и поставлять ее ВСУ.

Очередной такой трофей "тракторных войск" показали в сети. Соответствующее видео опубликовал один из харьковских Telegram-каналов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ролик пользователя TikTok показывает, как тракторист отбуксировал, вероятно, российскую реактивную систему залпового огня "Град". Она расположена на базе легкого бронированного многоцелевого транспортера (МТ-ЛБ).

Видео дня

Вероятно, операцию по похищению российского "Града" украинцы провели где-то в период марта-апреля. Ведь на видео заметна едва позеленевшая трава и еще не распустившиеся деревья.

Но о том, что техника принадлежала именно оккупантам, свидетельствует нарисованная на ней отметка "O". РСЗО выглядит вполне исправной, поэтому, очевидно, впоследствии смогла послужить ВСУ.

"Тракторные войска знают свое дело", – говорится в подписи к ролику.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "тракторные войска" отобрали бронированную машину у оккупантов. Технику отправили бойцам ВСУ.