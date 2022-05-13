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"Тракторные войска знают свое дело": в сети появилось видео с трофеем

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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'Тракторные войска знают свое дело': в сети появилось видео с трофеем

Украинцы за время войны проявили незаурядную смелость в борьбе с российскими захватчиками. Они умудряются похищать вражескую технику прямо из-под носа у оккупантов и поставлять ее ВСУ.

Очередной такой трофей "тракторных войск" показали в сети. Соответствующее видео опубликовал один из харьковских Telegram-каналов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ролик пользователя TikTok показывает, как тракторист отбуксировал, вероятно, российскую реактивную систему залпового огня "Град". Она расположена на базе легкого бронированного многоцелевого транспортера (МТ-ЛБ).

Украинские трактористы украли технику оккупантов
Видео дня

Вероятно, операцию по похищению российского "Града" украинцы провели где-то в период марта-апреля. Ведь на видео заметна едва позеленевшая трава и еще не распустившиеся деревья.

Но о том, что техника принадлежала именно оккупантам, свидетельствует нарисованная на ней отметка "O". РСЗО выглядит вполне исправной, поэтому, очевидно, впоследствии смогла послужить ВСУ.

Вражеская техника стала трофеем украинских трактористов

"Тракторные войска знают свое дело", – говорится в подписи к ролику.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "тракторные войска" отобрали бронированную машину у оккупантов. Технику отправили бойцам ВСУ.