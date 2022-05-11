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"Тракторные войска в работе": в сети показали видео с новыми трофеями

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
1 минута
31,6 т.
'Тракторные войска в работе': в сети показали видео с новыми трофеями

В сети снова показали, как работают "тракторные войска" Украины. Российская армия не прекращает "снабжать" техникой бойцов ВСУ. В этот раз наши защитники отобрали бронированную машину оккупантов.

Информация об этом появилась на Telegram-канале " Диванно-штурмовая бригада ". Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Украинцы забрали технику у кафиров.

На записи видно, как голубой трактор буксирует технику оккупанта по дороге. Рядом идут вооруженные защитники. Возможно, это бойцы терробороны.

Где именно произошел инцидент – неизвестно. Но он хорошо транслирует отношение украинского народа к оккупантам, ведь даже обычные люди у нас работают совместно с ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы сухопутных войск показали, как "греют" российских военных Градами.