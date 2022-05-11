'Тракторные войска в работе': в сети показали видео с новыми трофеями

В сети снова показали, как работают "тракторные войска" Украины. Российская армия не прекращает "снабжать" техникой бойцов ВСУ. В этот раз наши защитники отобрали бронированную машину оккупантов.

Информация об этом появилась на Telegram-канале " Диванно-штурмовая бригада ". Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

На записи видно, как голубой трактор буксирует технику оккупанта по дороге. Рядом идут вооруженные защитники. Возможно, это бойцы терробороны.

Где именно произошел инцидент – неизвестно. Но он хорошо транслирует отношение украинского народа к оккупантам, ведь даже обычные люди у нас работают совместно с ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы сухопутных войск показали, как "греют" российских военных Градами.