"Только что была Чернобаевка!" Арестович сообщил о 13-м провале росармии
Вооруженные силы Украины в пятницу, 1 апреля, снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й провал "второй армии мира" на этом аэродроме.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Также об очередном разгроме захватчиков на том же самом месте написал в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"С 1 апреля. Чернобаевка", – лаконично сообщил он.
Были также опубликованы фото пожара, вероятно, в Чернобаевке.
"Кажется, мы стали забывать, как выглядит ночная Чернобаевка", – написали в сети.
Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.
7 марта на этом же месте украинцы уничтожили около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.
18 марта враг снова понес большие потери в Чернобаевке. На этот раз был уничтожен командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армией, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.
В ночь на 19 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины в шестой раз разнесли позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.
Также мы писали про седьмой, восьмой и девятый разгром врага в Чернобаевке.
27 марта стало известно, что защитники Украины в одиннадцатый раз разбили оккупантов РФ в Чернобаевке на Херсонщине. Кроме того, в четвертый раз ВСУ успешно ударили по вражеским силам на аэродроме Мелитополя. Вскоре счет снова изменился не в пользу россиян – читайте о Чернобаевке 12:0.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобаевка в Херсонской области войдет в историю войн как пример бездарности российского командования.
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