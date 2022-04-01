'Только что была Чернобаевка!' Арестович сообщил о 13-м провале росармии

Вооруженные силы Украины в пятницу, 1 апреля, снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й провал "второй армии мира" на этом аэродроме.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Также об очередном разгроме захватчиков на том же самом месте написал в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"С 1 апреля. Чернобаевка", – лаконично сообщил он.

Были также опубликованы фото пожара, вероятно, в Чернобаевке.

"Кажется, мы стали забывать, как выглядит ночная Чернобаевка", – написали в сети.

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Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.

7 марта на этом же месте украинцы уничтожили около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.

18 марта враг снова понес большие потери в Чернобаевке. На этот раз был уничтожен командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армией, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

В ночь на 19 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины в шестой раз разнесли позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

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