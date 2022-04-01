"Только что была Чернобаевка!" Арестович сообщил о 13-м провале росармии

София Закревская
Война в Украине 2022
2 минуты
'Только что была Чернобаевка!' Арестович сообщил о 13-м провале росармии

Вооруженные силы Украины в пятницу, 1 апреля, снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й провал "второй армии мира" на этом аэродроме.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Также об очередном разгроме захватчиков на том же самом месте написал в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"С 1 апреля. Чернобаевка", – лаконично сообщил он.

Были также опубликованы фото пожара, вероятно, в Чернобаевке.

"Кажется, мы стали забывать, как выглядит ночная Чернобаевка", – написали в сети.

Чернобаевка 13:0.
Видео дня

Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.

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