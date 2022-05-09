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Точно в цель: украинские артиллеристы показали кадры "работы" по врагу. Видео

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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17,2 т.
Точно в цель: украинские артиллеристы показали кадры 'работы' по врагу. Видео

Генеральный штаб ВСУ поделился видео, на котором зафиксирован момент уничтожения нескольких единиц вражеской техники. Боевые машины противника загорелись после того, как в них выстрелили военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины.

Соответствующая запись появилась на странице Генштаба в Facebook. Отмечается, что артиллерийские подразделения профессионально ликвидировали противника. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Уничтоженная техника противника.

"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию", – комментирует работу командир подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники уничтожили лагерь обеспечения оккупантов.