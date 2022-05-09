Точно в цель: украинские артиллеристы показали кадры 'работы' по врагу. Видео

Генеральный штаб ВСУ поделился видео, на котором зафиксирован момент уничтожения нескольких единиц вражеской техники. Боевые машины противника загорелись после того, как в них выстрелили военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины.

Соответствующая запись появилась на странице Генштаба в Facebook. Отмечается, что артиллерийские подразделения профессионально ликвидировали противника. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию", – комментирует работу командир подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники уничтожили лагерь обеспечения оккупантов.